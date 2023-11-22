وزير الشؤون الاجتماعية بفلسطين يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة سلطة الاحتلال (فيديو)

قال أحمد مجدلاني وزير الشئون الاجتماعية بفلسطين، إن الشعب الفلسطيني تعرض لجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب وزير الشئون الاجتماعية بفلسطين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج نشرة الاخبار، على قناة «TEN»، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من مؤسسات العدالة الدولية لمساءلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، بما فيها جرائم الحرب.

نذكر المجتمع الدولي بما يتعرض له الطفل الفلسطيني من اعتداءات

وتابع وزير الشئون الاجتماعية بفلسطين: "نتيجة لهذه الظروف الكارثية وغير المسبوقة التي يعيشها أهلنا وأطفالنا في غزة، نذكر المجتمع الدولي وكافة مؤسساته في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي الموافق 20/11 بما يتعرض له الطفل الفلسطيني، من جرائم حرب تتمثَّل بالقتل والحرمان والتجويع والمصير المجهول وحرمانهم من كافة حقوقهم."

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن أكثر من 190 شخصًا لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة في "غزة" قد قتلوا منذ بدء التصعيد، وأصيب حوالي 800 آخرين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة في بيان: "منذ بداية الحرب، قُتل ما لا يقل عن 191 شخصا لجأوا إلى مدارس الأونروا في غزة وأصيب 798 آخرون".

كما أشارت الأونروا إلى أنها تلقت معلومات مؤكدة عن تدمير مدرستين.

وفي وقت سابق عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، عن صدمته الشديدة من استهداف مدرستين للأونروا بغزة، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، مؤكدا على ضرورة عدم انتهاك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة.

كذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن استيائها من الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المرافق الصحية والمستشفيات، والمرضى والعاملين في القطاع الصحي.