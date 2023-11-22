تكريم الأبحاث الفائزة بجوائز المؤتمر العلمي الثاني لإعلام بني سويف

كرم الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف ورئيس المؤتمر العلمي الثاني الباحثين الحاصلين على جائزة أفضل بحث خلال فعاليات المؤتمر.

وكان المؤتمر العلمي الثاني قد اختتم أعماله بعد انتهاء الجلسات التى تم خلالها عرض عددٍ من الأبحاث المقدّمة من الباحثين من مصر والدول العربية الشقيقة.

خلال ذلك تم تقديم جائزة الأستاذ الدكتور محمود علم الدين لأفضل بحث وحصل عليها مناصفة الباحثين الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نامي من المملكة العربية السعودية عن البحث المعنون" الميتافيرس (Metaverse) وتطبيقاته في العلاقات العامة": دراسة استطلاعية تحليلية، والدكتورة رحاب الداخلي جامعة أسيوط عن البحث المعنون"دور الإعلام الرقمي في تنمية الوعي بقضايا الأمن السيبراني لدى الشباب الجامعي المصري" دراسة ميدانية.

وتم منح جائزة الأستاذ الدكتور محمود رمضان لشباب الباحثين مناصفة بين لميس شحاته السيد وياسمين مصطفى توفيق والحسين محمد صالح عن البحث المعنون "بحوث المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في إطار ظاهرة اليوتيوبرز" دراسة تحليلية نقدية، والباحثة ندي ياسر حلمى عن بحث بعنوان "آليات توظيف الواقع المعزز في دعم تفاعلية المحتوى التسويقي للمنظمات الربحية" دراسة استطلاعية لآراء الخبراء.

التوصيات الصادرة عن المؤتمر العلمي الثاني لإعلام بني سويف

وفي ختام المؤتمر أعلن الدكتور عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي نظمته كلية الإعلام جامعة بني سويف بعنوان "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة" عن الخروج بمجموعة من التوصيات ومنها:

1) العمل على تدريب العاملين في المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية والاكاديميين في كليات ومعاهد الاعلام على التقنيات التكنولوجية المستحدثة في مجال الإعلام الرقمي .

2) مزيدا من التوظيف لتطبيقات الذكاء الإصطناعى "صحافة الروبوت" فى تناول قضايا التنمية المستدامة بمصر والوطن العربي.

3) تأسيس مرصد إعلامي لرصد التأثيرات الاتصالية والاعلامية للإعلام الرقمي الجديد على المجتمعات العربية، في شتي المجالات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية.

4) تعزيز الامكانات التقنية للمؤسسات الإعلامية المصرية لتكون قادرة على إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي عبر الواقع الممتد، من خلال تحديث البنية التكنولوجية لهذه المؤسسات.

5) تطوير قنوات توزيع المحتوى الرقمي للانتقال من البنية التقليدية لمواقع الشبكات الاجتماعية إلى البيئات الفاعلية للعوالم الافتراضية الجديدة، وإتاحة أدوات استخدام هذه العوالم للجمهور العام.

6) إعادة صياغة مواثيق العمل الإعلامي في مصر والوطن العربي لتكون أكثر اتساقاً وواقع الإعلام الرقمي وأكثر جاهزية لتأصيل الجوانب الأخلاقية للممارسات الإعلامية المستقبلية عبر الواقعين المُعزز والممتد.

7) ضرورة عمل المؤسسات الدبلوماسية الوطنية على إنتاج الهوية الافتراضية الجديدة للدولة المصرية في سياق التقنيات المستحدثة التي فرضتها العوالم الافتراضية الجديدة في سياق مخطط.

8) استحداث قوالب إعلامية جديدة لمعالجة الأزمات العالمية قائمة على توظيف تقنيات تصوير 360 درجة في المجال الصحفي، وتقنية Cross Media في مجال الإنتاج التليفزيوني؛ بما يحقق الواقعية ويضمن الفاعلية المعرفية للمحتوى الإعلامي ويعزز مصداقيته.

9) تنمية مفاهيم توظيف رأس المال الرقمي والمعلوماتي للمؤسسات الإعلامية واستحداث سياقات جديدة للاستفادة منها وتنميتها في إطار التطبيقات الاتصالية التي انتجتها الثورات التكنولوجية الراهنة.

10) استحداث آليات أكثر فاعلية لمواجهة انتشار المحتوى الرقمي الزائف والتصدي لتأثيراته بوجه عام، وفي أوقات الأزمات على وجه التحديد.

11) دعم مفهوم التربية الإعلامية الرقمية التي تُأسس لاستخدام أفضل لوسائل الاعلام الرقمي وترتبط بالاستخدام الرشيد لوسائله من خلال مقررات رئيسية في مختلف المراحل التعليمية.

12) اتخاذ تدابير حاسمة في شأن أية تجاوزات إعلامية رقمية غير أخلاقية أو غير مهنية على المستويين والخارجي، واعتبار هذه التدابير سياقاً دبلوماسياً عاماً تتأسس عليه العلاقات الدولية.

13) النقل الواعي للتجارب الأجنبية في مجال الإنتاج الإعلامي عبر العوالم الافتراضية الجديدة من خلال فلترة هذه التجارب وإعادة صياغتها بما يتسق مع الواقع العربي لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا.

14) ربط المقررات الدراسية في كليات ومعاهد الاعلام بالتطور التكنولوجي في المؤسسات الإعلامية، وإجراء مزيد من الدراسات الإعلامية التي تركز على العوالم الافتراضية وربطها باستمرار بتفضيلات الجمهور.

15) تتبنى كلية الاعلام جامعة بني سويف اطلاق مدونة سلوك لأخلاقيات وقواعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية بالتعاون مع خبراء الاعلام في مصر والعالم العربي.