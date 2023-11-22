الإسماعيلي يعلن تعيين علي يحيى مديراً فنياً لفريق الشباب

قرر الكابتن محمود جابر مدير قطاع الناشئين بالنادي الاسماعيلي تعيين الكابتن على يحيى مديرا فنيا لفريق الشباب مواليد ٢٠٠٦ خلفا لعاطف عبد العزيز.

يأتي هذا القرار بعد رحيل عاطف عبد العزيز لتولي مهمة مدير قطاع الناشئين والبراعم بنادي أهلي بني غازي الليبي.

ويتمتع على يحيي بخبرات كبيرة في مجال التدريب ستسهم في تطوير قدرات اللاعبين لاسيما أن الفريق يضم العديد من العناصر المميزة.

حمزة الجمل يكشف كواليس التقدم بشكوى ضد الإسماعيلي

من جانبه كشف حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي عن أسباب تقدمه بشكوى رسمية ضد ناديه السابق.

وقال حمزة الجمل: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، ولكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

وتابع : "توليت الإسماعيلي مرتين، المرحلة الأولى أنقذنا الفريق من الهبوط وتم إقالتنا ولم نحصل على أي شئ سواء معنويًا أو ماديًا ولم نتقدم بأي شكاوي".

وأضاف: "في المرحلة الثانية تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي بعد إصرار المسؤولين على تواجدي والحصول على نفس راتبي السابق، ولم أرفض ونجحنا أيضًا في البقاء بالدوري، وخرجنا بنفس المرحلة الأولى بدون أي تقدير معنويًا أو ماديًا أو كلمة شكر".

وقال حمزة الجمل: "حصلنا على وعود كثيرة ولكن دون أي تحرك وخاطبت النادي أكثر من مرة، ثم لم نحصل على أي ردود على تواصلنا، والمدرب المساعد تواصل مع المدير المالي والأخير رد عليه أنه تم إلغاء القرارات السابقة ولن يكون هناك أي مستحقات وطالبه بالشكوى".

واختتم: "فوجئنا بالرد وتحدثت مع نصر أبو الحسن ولكن لم أحصل على رد مفيد، ولا أجد أي مبرر لهذا التعامل معنا رغم كل ما قدمته، والوضع مؤلم لنا للغاية".