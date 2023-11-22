وزير التجارة والصناعة العُماني يؤكد على موقف سلطنة عُمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد وزير التجارة والصناعة العُماني على موقف سلطنة عُمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية .

جاذ ذلك خلال كلمة الوزير قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.



حيث أنه قال لا ننسى ونحن في هذا المقام أن نذكر أخواننا في فلسطين حيث أن النمو الاقتصادي يجب أن يصاحبه الأمن والأمان والله نسأل أن يفرج عليهم ويشفي مصابهم ولأهل الشهداء الصبر والسلوان.



مؤكدين على موقف سلطنة عُمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية وإقامة دولتة المستقلة حتي يعم السلام منطقتنا وفي هذا الصدد تلقينا بكل سعادة بإتفاق الهدنة برعاية قطرية ومصرية آملين أن يسهم ذلك في أنهاء المعاناة الإنسانية في غزة .