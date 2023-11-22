إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي

إصابة 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق السويس الصحراوي.



وانتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى انقلاب سيارة وإصابة 5 أشخاص.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.