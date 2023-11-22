عاجل
التموين تكشف تفاصيل انخفاض سعر السكر إلى 27 جنيها للكيلو (فيديو) الصحة الفلسطينية تشكر مصر وقطرعلى جهودهما في الوصول لهدنة بغزة (فيديو)
الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي

حادث
حادث

إصابة 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق السويس الصحراوي.


وانتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى انقلاب سيارة وإصابة 5 أشخاص.


وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها في حادث سيارة ميكروباص بالجيزة

وفاة عامل وإصابة شخصين في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

الجريدة الورقية