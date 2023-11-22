حبس المتهمين بحيازة الأسلحة النارية بالشيخ زايد

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر حال تواجدهما بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت قد طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

كانت قد وردت معلومات رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة مفادها اتجار عاطلين في الأسلحة النارية والذخائر متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "2 بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح، عدد من الطلقات، هاتفين محمول"، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات