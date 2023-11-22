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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

" شيرين" تموت في مستشفي الحسين الجامعي .. من ينقذها؟

مستشفي الحسين الجامعي
مستشفي الحسين الجامعي

علي مدار اكثر من مائه عام ظلت مستشفي الحسين الجامعي بيتا للطب المجاني لكل المصريين ، وقبلة لكل مريض لا يقدر على سداد  نفقه العلاج ولكن يبدو أن سياسة المستشفي التابعه لجامعة الأزهر قد تغيرت فصارت أشبه بشركة تجارية لا هدف لها سوى الربح ،حتى لو كان على حساب أرواح المرضى  والدليل ما حدث مع  " شيرين حسين " 

مرض بالقلب 

" شيرين"  تعاني من مرض بالقلب منذ أكثر من 13 عاما بوبعد أن انفق زوجها على علاجها كل ما يملك ، ساعده أولاد الحلال  بالحصول على قرار بعلاجها على نفقه الدولة برقم٥٠٣٣١٧٣٤ بإجراء عملية جراحية في القلب  بمستشفى الحسين  الجامعي ، لم تكذب خبرا وتوجهت إلى المستشفي فوجدت في انتظارها كارثة لم تتوقعها ، طلب مسئولو المستشفي منها سداد مبلغ ٦ آلاف جنيه لعمل اشعه رنين مغناطيسي  قبل دخول  غرفة العمليات ، حاول زوجها  مقابلة مدير المستشفي ، ولكنه لم يتمكن من ذلك إلا بعد أسبوع كامل  ، وعندها حاول جاهدا اقناعه بأن علاج زوجته على نفقة الدولة  يجعل من حقها اجراء الأشعة على نفقة الدولة طبقا للقرار، وأقسم الزوج لمدير المستشفي على أنه غير قادر علي تحمل تكلفه هذه الاشعه، ثم قدم له قدم  خطابا من  إدارة الخدمه الاجتماعيه بأعفاء  " شيرين" من سداد قيمة الأشعة  نظر لظروف أسرتها المالية.

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و كل ذلك لم يجعل مدير المستشفي يغير من رأيه ،  ورفض إجراء العملية الجراحية ،إلا بعد سداد 6 ’لاف جنيه،  مما ادى إلى تدهور حالة " شيرين" الصحية ، حتى صارت على حافة الموت

وما  يحدث لـ " شيرين" التي تواجه الموت تاركة زوجا فقيرا وأطفالا صغارا، لا يرضي صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الامام شيخ الأزهر.

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تم التواصل مع فضيله الدكتور سلامه داوود رئيس جامعة الأزهر ثلاث مرات علي مدار ٤٨ ساعه وكان رد سيادته : أننا نحاول التواصل مع مدير مستشفي الحسين لحل مشكله المريضه وأننا ننتظر حتي الآن إن ينعم ويتفضل مع مدير المستشفي بالرد علي اتصال رئيس جامعة الأزهر!.. فهل  اداره مستشفي الحسين الجامعي  فوق المحاسبه ؟.. وهل أرواح الغلابة رخيصة لهذه الدرجة عند مسئولي المستشفى الذي كانت لقرن من الزمان مأوي المرضى الغلابة؟!

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