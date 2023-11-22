قومي المرأة بكفر الشيخ يعقد اجتماعه الشهري بالشباب والرياضة



عقد المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، إجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أمانى شاكر مقرر الفرع فى ضيافة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة عضو المجلس القومي، ناقش الإجتماع موضوعات جدول الاعمال جاء على رأسها إطلاق مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحث السيدات والفتيات على النزول والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهن الدستوري والحفاظ على مكتسباتهن .

أكدت الدكتور أمانى شاكر مقرر الفرع، أن مشاركة المرأة السياسية هي إستكمال لدورها الفعال في المجتمع وحق منحه لها الدستور والتأكيد على أن صوتها أمانه ومشاركتها الإيجابية واجب وطني، موضحة أن الفرع يخطط لتنفيذ

المرحلة الثانية لمبادرة دوي للفتيات بالمرحلة الاعدادية بعدد من المدارس والتي اطلقتها السيدة انتصار السيسي، وتنفيذ عدد ٢٦ تدريب ريادة اعمال وتثقيف مالي ، وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .



و يحتفى المجلس بقرار وزارة الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة للسيدات لمدة أسبوع اعتبارا من 25 نوفمبر من الساعه الخامسة حتى الثامنة مساءً ولمدة اسبوع يوميا للكشف بالمجان و كذلك عقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، لعدد من الندوات بكليات جامعة كفر الشيخ و إستكمال حملات طرق الأبواب التي تستهدف أفراد الأسرة للتوعية بعدد من الرسائل والموضوعات التي تهم المجتمع المصري ، كما تم استعراض البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع خلال الشهر الماضي .

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تنفذ حزمة كبيرة من برامج التوعية والتثقيف السياسى للشباب من الجنسين لتعزيز ودعم مشاركتهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الإيجابية فى كافة المديريات والهيئات التابعة لها، مؤكداً على دور المجلس القومي فى توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم فى المشاركة الإيجابية، وحثها على النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها فى الاستحقاقات الانتخابية، لاستكمال دورها في تنمية واستقرار الوطن .