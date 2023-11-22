محمد شريف يشارك في مران الخليج استعدادًا للوحدة

شارك النجم الدولي المصري محمد شريف لاعب فريق نادي الخليج، في المران الجماعي مساء اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي الوحدة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

محمد شريف يشارك في مران الخليج

وشهد مران نادي الخليج اليوم مشاركة محمد شريف الذي احتفل به فريقه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتب حساب الفريق: "يا هلا باللي عود".

من المقرر أن تقام مواجهة نادي الخليج أمام الوحدة يوم السبت المقبل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل نادي الخليج المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 13 نقطة من الانتصار في 3 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 6 أخرى.