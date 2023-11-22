تجديد حبس 3 اشخاص 15 يومًا بتهمة التعدي على عامل ديلفري بكرداسة

قرر قاضي المعارضات، اليوم، بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على عامل ديلفرى بكرداسة.

وقد طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا أنهم عقب شعورهم بالجوع وعدم وجود أموال لشراء الطعام فكروا في حيلة شيطانية وهى طلب وجبات سريعة وعقب حضور عامل الديلفرى واستيلائهم على الوجبات ورفضهم دفع المقابل نشبت مشاجرة بينهم وبين عامل الديلفرى، فاعتدوا عليه بالضرب وانتقاما منه استولوا على دراجته النارية.

كشفت الأجهزة المعنية ما تبلغ من عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" بأنه خلال استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بمنطقة كرداسة ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية تعدى أحدهم عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بمنطقة كرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.