وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: إقامة الدولة الفلسطينية المسار الوحيد لحل القضية

قال جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، إنه زار غزة قبل الحرب بأيام قليلة، ولم يكن يتوقع ما يحدث في قطاع غزة، وقابل العديد من الشباب في فلسطين، ورأى أن غزة كانت بمثابة سجن في الهواء الطلق.

وأضاف في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني وجد نفسه محصورا في منطقة صغيرة، ويجد صعوبة كبيرة في العيش بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يحدث انفجارا في الأوضاع في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه رئيس المعهد العربي وليس عضوًا في الحكومة الفرنسية، ومُلزم بالحيادية تجاه القضية الفلسطينية بطريقة ما، مشيرًا إلى أنه كان مرتبطا بالرئيس فرنسوا هولاند عندما كان زيرًا للثقافة، وكان يتحدث عن ضرورة إعداد دولة فلسطينية بجانب الدولة اليهودية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وإسرائيل لديها الحق في السلام، مشيرًا إلى أن الوضع في فلسطين خطير جدًا، ولا يستطيع أن يتوقع ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة، هناك الكثير من المعاناة والكثير من المحن والكثير من الكراهية المتراكمة.

وأضاف أنه تم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن أوروبا عليها أن تدعو الشعوب المختلفة إلى إيجاد شكل من أشكال الحوار بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما لم يتحقق بعد.

وأشار إلى خلال رئاسته لمعهد العالم العربي قرر تنظيم معرض عن فلسطين في باريس، لأنه لاحظ وجود الكثير من الشباب الرائع والمبدع الذين تم التخلي عنهم بصورة كبيرة وأصبحوا مهمشين.

ولفت إلى أن السياسة الإسرائيلية كان لها تأثيرا على حياة هؤلاء الشباب المبدع، وكذلك سياسة بعض الدول الأوروبية والعربية، ولذلك أنشأ المعرض للحديث عن الشعب الفلسطيني الذي يستحق الحياة وله الحق في دولته ويستحق الحياة، الشعب الفلسطيني شعب ذو سيادة.

وذكر أن المعرض كان يضم عدة أقسام، الجزء الأول كان مخصصًا لما يمكن أن نسميه المتحف الفلسطيني في المنفى، والجزء الثاني يدور حول الشاعر محمود درويش، وهناك جزء ثالث يتعلق بشباب الفنانين في قطاع غزة الذي يروون أحلامهم وآلامهم من خلال فنهم، أحد الفنانين الفلسطينيين المشاركين في المعرض من قطاع غزة مات منذ أيام قليلة بسبب القصف الإسرائيلي.