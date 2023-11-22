طالب يهتك عرض حبيبته.. وأبوها "استدرج بنتى كذا مرة"

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة طالب بالحبس سنتين مع الشغل لاتهامه بـ هتك عرض حبيبته في أوسيم وألزمته المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم، في القضية رقم 11710 لسنة 2023 جنايات أوسيم المقيدة برقم 3230 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمد أمين، 20 سنة، طالب بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها "سما" بغير قوة أو تهديد بأن كشف عورتها واستطال مواطن عفتها بالملامسة والاحتكاك.

وأضافت شهادة والد المجني عليها، ويعمل منجد، 50 سنة، أنه نمى إلى علمه بقيام المتهم باستدراج نجلته المجني عليها وقيامه بالتعدي الجنسي عليها أكثر من مرة وعزى قصد المتهم هتك عرضها.

وأكدت شهادة الفتاة "سما"، 19 سنة، طالبة أنه على أثر علاقة عاطفية جمعت فيما بينها وبين المتهم رافقته بمفردها إلى إحدى الشقق السكنية وتعدى عليها جنسيًا أكثر من مرة.

وكشف تقرير الطب الشرعي جوار حدوث الواقعة على مثل التصوير الوارد على نحو الملامسة والاحتكاك الجنسي الخارجي الذي لا يترك أثر إصابي ينم عليه.

وأوضحت تحريات الرائد شرطة عبد الحميد محمد عبد الحميد مرسي، معاون مباحث مركز أوسيم أن ظروف الواقعة وملابساتها أسفرت عن وجود علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه باستجواب المتهم محمد أمين أقر بارتكاب واقعة التعدي على المجني عليها جنسيًا وقيامه بهتك عرضها.