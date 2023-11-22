يشعرك بالشبع فترة أطول.. حضري بيض مقلي بالتوست في دقائق

بيض مقلي بالتوست من أسرع الوجبات التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار سهلة تمدك بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة لصحة جسمك، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها.

بيض مقلي بالتوست

طريقة تحضير بيض مقلي بالتوست

المقادير

- خبز التوست : 6 شرائح

- جبن الشيدر : 3 شرائح

- البيض : 3 حبات

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الذرة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء، اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود.

سخني زيت الذرة في مقلاة على النار، واقلي البيض لعدة دقائق حتى ينضج تماماً.

وزعي شرائح الجبن على كل شريحة توست، ثم وزعي البيض المقلي فوق الجبن وغطّيها بشريحة أخرى من التوست.

ضعي البيض المقلي بالتوست في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

فوائد تناول البيض

الشعور بالشبع لفترة أطول

قد تمنح الكثير من الأطعمة الأخرى شعورا أفضل بالشبع، لكن يأتي البيض كخيار مثالي لأنه يعطي الجسم مزيجا من البروتين والدهون، وبالتالي يساعد الحرص على تناول البيض يومياً في التقليل من استهلاك الأطعمة والوجبات الخفيفة على المدى القصير بشكل ملحوظ.

يعزز صحة الدماغ

مادة الكولين هي السبب في فوائد البيض للدماغ، والكولين من المغذيات المهمة للجسم، وتساهم في تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية المهمة في الجسم، كما إنها مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظيفة الجهاز العصبي العام، مع العلم أن البيض الواحدة توفر 6% من احتياج الجسم اليومي لمادة الكولين.

تعزيز صحة العين

يحتوي البيض على مواد مفيدة جدًا للعيون، مثل: اللوتين والزياكسانثين، لذا فإن تناول بيضة كل يوم قد يُقلل من خطر تطور إعتام عدسة العين ويمنع ضمور الشبكية.

زيادة الكتلة العضلية في الجسم

من فوائد البيض المُهمة للأشخاص الذين يُمارسون كمال الأجسام هي قدرته على زيادة الكتلة العضلية، وذلك لأنه يحتوي على البروتينات.

الحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم

البيض غني بالليسيثين، وهي مادة ضرورية للحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم، كما أنها مهمة لصحة الدماغ.