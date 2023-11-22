معركة بالرصاص تودى بحياة مسن فى سوهاج

لقى مسن مصرعه، إثر إصابته برصاصة في رأسه في معركة مع شخصين من أبناء عمومته، بسبب خلافات على الجيرة بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ بوقوع معركة وإطلاق رصاص ووجود قتيل بناحية قرية أولاد عليو بدائرة المركز.

وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنها بين كل من “عبدالصبور. ر” 63 سنة توفي إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي برديس المركزي، ونجل شقيقه “إيهاب .ن” 35 سنة عامل زراعي (طرف أول)، و"محمود .ع" 25 سنة سائق توك توك، ونجل عمومته “حماده .م” 25 سنة – نقاش (طرف ثان)، والطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني»بندقية آلية«، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني»بندقية خرطوش«، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب، واتهم الثاني من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابة القتيل التي أدت لوفاته، بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.