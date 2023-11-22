أمريكا تدعو مجموعة الاتصال لتزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي

دعا وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، الشركاء في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا إلى تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء.

وقال أوستن، خلال اجتماع للمجموعة عبر الانترنت اليوم الأربعاء: "بينما تواجه أوكرانيا شتاء آخر للحرب، أحث هذه المجموعة على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي لحماية شعبها".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف الناتو بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.