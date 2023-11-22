حبس المتهمين بتعذيب شابين وضربهما 4 أيام بكرداسة 

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سيدة وزوجها وابنها وأحد أقاربها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتعذيب شابين وضربهما بالكرباج بعد احتجازهما داخل شقتها في كرداسة.

وكانت جهات التحقيق قد استمعت لأقوال 4 أشخاص سيدة وتدعى "منى.ع" وزوجها "علاء.س" وابنها "وليد "وأحد أقاربها ويدعى "إسلام"، المتهمين بضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم السيدة لشتمهما ابنها بكرداسة.

وأنكر المتهمين أمام جهات التحقيق، مانسب إليهم من واقعة الضرب وتعذيب الشابين وإجبارهما على تقبيل قدم السيدة، قائلين، "محصلش"، بينما صرح محامي الضحية "أحمد حلمي"، إنه تم القبض على 4 أشخاص في الواقعة.

واكمل "حلمي" في أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت ضبطت كلا من السيدة وزوجها وآخرين، وهم “علاء.س.ا”،"وليد ع.س"، “منى.ع ا”، “إسلام ح.ا”، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وتابع المحامي أن الشابين على علاقة صداقة بابن المتهمة، حيث سمعتهما يوجهان له سيلا من الشتائم عبر هاتفه المحمول وبادلتهما الشتائم، فقررت اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب مستخدمين كرابيج.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم نشره تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة).

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفيًا بالترزى مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها وإستعان بشخصين وإصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .