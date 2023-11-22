سويسرا تدرس حظر أنشطة حركة "حماس" على أراضيها

تدرس "الحكومة السويسرية"، تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير 2024، يحظر أنشطة "حماس" داخل البلاد، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الأربعاء.

ووفق بيان للحكومة صدر الأربعاء، فإن "المجلس الفيدرالي قرر صوغ قانون فيدرالي يحظر حماس، معتبرا ذلك الرد الأنسب على الوضع الذي يسود منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر".

جدير بالذكر أنه وبعد 4 أيام من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، أقر المجلس الفدرالي "باعتبار حماس منظمة إرهابية".

وقالت الحكومة في البيان "هذا القانون يمنح السلطات الفدرالية الأدوات المناسبة لمكافحة أنشطة محتملة لحماس أو دعم المنظمة في سويسرا".

وكان حزب "الشعب السويسري" اليميني أول حزب في البلاد عزز موقفه في الانتخابات البرلمانية في 22 أكتوبر، طالب بذلك بقوة تماما كالمنظمات اليهودية في البلاد.

واستنادا لما صدر فإنه على أجهزة الوزارات السويسرية المختلفة المعنية تقديم مشروع قانون اتحادي بحلول نهاية فبراير 2024.

من المهم الإشارة إلى أنه وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس، من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جنديا إسرائيليا.