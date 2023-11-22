جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، عن مقتل جندي آخر في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 392 منذ السابع من أكتوبر، قائلاً في بيان إن الرقيب إيتان دوف روزنزويغ لقي مصرعه في غزة.

وذكر أن الرقيب إيتان دوف روزنزويغ (21 عاما) من ألون شفوت جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

ونشر الجيش على موقعه صورة للجندي الذي لقي مصرعه في القطاع.

وأضاف أن جنديان من الأول وحدة العميل 504 التابعة لمديرية الاستخبارات والآخر من دورية غولاني التابعة للواء غولاني أصيبا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

وأكدت القوات الإسرائيلية في بيان على موقعها الرسمي أن عدد القتلى في صفوف ضباطها وجنودها ارتفع إلى 392 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 في صفوف الجيش.