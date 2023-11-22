الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عماد حسين يحذر من مخطط عسكري شامل يستهدف إعادة تقسيم المنطقة.. فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، تأتي في وقت ينشغل العالم بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحرب الأوكرانية الروسية توارت أمام الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة، لذلك ليس غريبًا أن يخصص الرئيس السيسي الجزء الأكبر من كلمته عن غزة.

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ولفت إلى أن القضية الفلسطينية لها بُعد آخر رغم أن الاحتلال الإسرائيلي هو الأصل، يكمن في الصراع الدولي الذي ظهر جليًا في الحرب على غزة والخلاف بين الشرق والغرب وصراع الأديان فضلًا عن الصراع الأمريكي الروسي الصيني.

وشدد، على ضرورة امتلاك الوعي للمخطط بأن هناك دول تريد أن تفرض سيطرتها وإعادة تشكيل العالم كما حدث عقب الحرب العالمية الثانية، مضيفًا أن النقطة الجوهرية في اتفاق الهدنة الإنسانية، أن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها في الحرب على غزة، مؤكدا أن الاحتلال اضطر مرغمًا على قبول الهدنة وهناك توقعات لتمديدها في إطار صفقة تبادل الأسرى.

 

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