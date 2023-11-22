اشتباكات عنيفة مستمرة في شمال غزة واستهداف آليات عسكرية إسرائيلية

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين في بيان، أنها استهدفت تحشدات وآليات عسكرية إسرائيلية في مناطق مختلفة بقطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، قالت "سرايا القدس" إنها استهدفت 4 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم ببيت حانون وغرب بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، بقذائف التاندوم والـ"RPG".

وأضافت أنها قصفت بقذائف الهاون التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة.

كما أعلنت استهداف قوة هندسة إسرائيلية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي بقذائف الهاون، مؤكدة إصابتها إصابة مباشرة.

وأكدت في بيان منفصل أن مقاتليها بالاشتراك مع "كتائب القسام" تمكنوا من استهداف آلية "ميركافا Baz4" إسرائيلية بقذيفتي "RPG-85" و"ياسين 105" في شارع المستوصف بحي الزيتون.

وأشارت في السياق إلى أنهم وخلال ساعات اليوم تمكنت من استهداف 11 آلية عسكرية متنوعة بقذائف "التاندوم" وعبوات في محاور التوغل حي الزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان ومنطقة جحر الديك.

إلى ذلك، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يوثق دك تحشدات إسرائيلية بقذائف الهاون في محاور التوغل في قطاع غزة.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جنديا إسرائيليا.