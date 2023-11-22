سواريز : لم أتوقع العودة لـ منتخب أوروجواي بعد غياب طويل

تحدث لويس سواريز الهداف الأوروجوياني عن موقفه بعد انضمامه لصفوف منتخب بلاده عقب غيابه 11 شهراً عن القائمة الدولية.

وقال لم أتخيل أن يكون ضمن صفوف المنتخب

عقب فوزه على ضيفه بوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال مهاجم برشلونة الاسباني السابق بعد الفوز على بوليفيا 3-صفر: بالنظر إلى الكيفية التي مرّت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة، لم أتخيل العودة.

ويدافع سواريز (36 عاماً)، الهداف التاريخي للأوروجواي مع 68 هدفاً، عن ألوان نادي جريميو بورتو أليجري البرتغالي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.

وقال: بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي جريميو، تم استدعائي مجددا من أجل ان أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة.

وخرجت الأوروجواي من دور المجموعات في مونديال قطر حيث فشل سواريز في هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب عن صفوفها قبل أن يستدعيه الارجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ مايو أمام الأرجنتين من دون أن تطأ قدماه ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة بوينوس آيرس.

حيث تعرض أصحاب الأرض لخسارتهم الأولى (2-صفر) منذ فوزهم بكأس العالم العام الماضي.

وتابع سواريز الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 72 أمام بوليفيا على وقع هتافات وتصفيق الجماهير، قائلا: لدينا أحد افضل لاعبي خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين نونييز، المجموعة تحتاج إليه كما هو، وكل ما يتوجب عليّ القيام به هو المساهمة والثناء عليه.

وتحتل الأوروجواي المركز الثاني في الترتيب برصيد 13 نقطة خلف الأرجنتين المتصدرة (15)، وبفارق نقطة عن كولومبيا الثالثة.