كلام فى الهوا

الأربعاء 22/نوفمبر/2023 - 08:01 م 11/22/2023 8:01:54 PM

من حكايات كليلة ودمنة... أن جماعة من القرود كانوا بجبل وإذ بهم يُبصرون بعوضة تطير بالليل وكانت كالعادة تُضيء، وفرحوا بذلك وجمعوا الحطب لتقع عليه هذه الشرارة، وبدأوا فى نفخ الحطب بأفواههم وجلبوا الريح بأيديهم طمعًا فى أن يوقدوا نارًا يحميهم من البرد، وكان هناك طائر قريب منهم حاول أن يُخبرهم أن هذه ليست شرارة، وسمع رجل هذا الطائر وهو يُناديهم فقال له: لا تُحاول تقويم ما لا يستقيم، ولا تأديب ما لا يتأدب لأن من فعل ذلك ندم، وقال أيضاً إن الحجر المانع الذى لا ينقطع لا تُجرب عليه السيوف، والعود الذى لا ينحنى لا يُعَالج انحناؤه، فأبى الطائر أن يسمع كلام الرجل حتى اقترب من جماعة القرود ليُفهمهم حقيقة ضوء البعوضة وأنها ليست شرارة، فقام القرود بقطع رأسه ومات. فقال الرجل: هذه نهاية كل من لا يسمع النصح لأنه كان كارهًا لموعظة العُقلاء. لذلك يُقال: الزم ذا العقل والكرم واسترسل إليه وإياك وفراقه، واهرب من اللئيم والأحمق، لأن هذا اللئيم لا يُرجى منه خير. وقال «دمنة» كيف كان ذلك، قال «كليلة» قتله سوء فهمه، فقال «دمنة» هل كل ما يُقال صحيح، قال «كليلة» لا ولكن إذا كنت جاهلاً اسمعه لعله مُفيد، وإذا كنت غير جاهل زِن ما يُقال بعقلك، فإن وجدته اتفق مع المنطق لفعل به.

لم نقصد أحدًا!