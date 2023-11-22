أهل مصر.. انطلاق فعاليات الملتقى الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية بالوادى الجديد

انطلقت قبل قليل، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذى يأتى ضمن مشروع "أهل مصر"، وذلك بقصر سينما هيبس بمدينة الخارجة في محافظة الوادى الجديد، والذى يقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.



60 شابًا و50 فتاة جاءوا من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، ومن المقرر أن يتم تقسيمهم خلال فترة تنفيذ المشروع إلى مجموعات لتحقيق مزيد من التفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا الشباب، ويقدمها نخبة من المتخصصين في شتى المجالات.

جاءوا بآمال وأحلام من اجل اظهار واكتشاف مواهبهم من خلال التدريب وإتقان مهارات مختلفة تكون نواة لبداية طريق من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك فى حضور المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام لمشروع "أهل مصر" وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، ومحمود أنور مدير الإعلام بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات والمخرجين.



يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر 2023 .

جاء ذلك فى حضور الفنان الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى رئيس المركزية للدراسات والبحوث والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام لمشروع "أهل مصر" وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، ومحمود أنور مدير الإعلام بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات والمخرجين.

وتقام فعاليات الملتقى فى محافظة الوادي الجديد بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفرع ثقافة، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.



يشارك فى الملتقى 110 من شباب المحافظات الحدودية، هي مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة إلى القاهرة.

