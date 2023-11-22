الوعي الأثري تواصل تنفيذ مبادرة "كنز بلادي" بمدارس الفيوم

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم.

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم بتنفيذ زيارة إلى مدرسة النهضة الإعدادية بنات بمدينة الفيوم، وتنفيذ محاضرة بعنوان "الكتابة المصرية القديمة واسرار الاهرامات المصرية ".

وتناولت هدى محمد مفتش آثار بإدارة الوعى الاثري الحديث عن الأهرامات المصرية القديمة والتي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، وبناها المصريون القدماء وقد استخدمت أيضا كمقابر للملوك مصر القديمة، كما تناولت ايفت اميل الحديث عن الكتابة المصرية القديمة حيث وضع المصري القديم أسس اللغة والكتابة المصرية القديمة والتي كان لها دور كبير في الإنطلاقة الحضارية، وقامت الادارة بعمل ورش عمل فنية تحت إشراف معلمات التربية الفنية.

ومن جانبها أوضحت نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم أن المصريون أهل حضارة، والحضارة تعنى فى جوانبها الرقى والعمل للمستقبل والاهتمام بجميع أفراد المجتمع، خاصة المرأة التى تمثل دلالة كبرى على تقدم المجتمع والارتقاء به، وتشهد الآثار والمخطوطات المصرية القديمة بأن المرأة المصرية أيضا كانت تحظى باهتمام كبير وكانت تحصل على حقوق جمة لم تحصل عليها أى امرأة فى ذلك الزمن، وتمتعت المرأة المصرية فى العصر الفرعونى بالكثير من الحقوق وكانت جديرة بالتقدير، حيث روعيت المساواة بين الرجل والمرأة، فنالت سيدة العالم القديم المصرية ما لم تنله امرأة فى العالم القديم حتى استطاعت ان تصل لعرش البلاد وقامت الإدارة بتوقيع اهم الملكات التى اعتلت عرش البلاد . وقامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تضمنت شرح الحروف الهيروغليفية ومساعدة الطلاب في كتابة أسمائهم بالهيروغليفي، بالإضافة إلى عمل ورش عمل فنية تلوين رسومات فنية من الحضارة المصريه القديمة.

إستمرار الزيارات الطلابية إلى المناطق الأثرية بالفيوم

وفي سياق متصل نظمت إدارة الوعي الأثري زيارة لطلاب جامعة الفيوم الي منطقة هرم هوارة الأثرية وهرم اللاهون، وقدمت مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم شرحا للطلاب حول تلك المناطق، حيث أن هرم هوارة هو أحد أهرامات مصر القديمة، وبناه الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيرى، وكان الارتفاع الاصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن، وجد بها تابوتا حجريا ضخما من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها إلى 110 طن، باب الغرفة كان مغلقا بحجر ضخم يغلقا ساقطا عن طريق تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، لم يستطع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب ولكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف، ونهبوها وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزي.

وأشارت إلى أن هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم، كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 متراً وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية، عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى. واكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.