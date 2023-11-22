الندوة التثقيفية الـ 54 في رحاب جامعة المنيا

استضافت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء ، الندوة التثقيفية الرابعة والخمسين ، والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري للجامعات والمعاهد المصرية .

وذلك في إطار حرص قيادة القوات المسلحة ، في تنمية روح الولاء والإنتماء لطلاب الجامعات ، ودعم مختلف قطاعات الشعب المصري، حضر الندوة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واسر شهدائنا الأبرار، وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلاب الجامعة، وضيوف الجامعة من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

أعرب دكتور عصام فرحات عن سعادته لإستضافة هذا الحدث الوطني الهام ، في رحاب محراب العلم ومنارة الفكر جامعة المنيا العريقة ، مثمناً دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري البارز ، في صون مقدرات الوطن ، وفي حماية الجبهة الداخلية من خلال التأكيد علي الإستعداد الدائم لمجابهة الأزمات والكوارث ، الذي يعد دوراً يدعو بالفخر لهذا الفرع من فروع قواتنا المسلحة.

ومؤكداً ، علي إيمان الجامعة بأن دورها لا يقتصر علي الجانب التعليمي ، ولكن يمتد دورها في بناء الشخصية وتنمية روح الولاء والإنتماء لدي الطلاب ، واكتشاف وصقل وتنمية مواهبهم ، إلي جانب الجانب التوعوي ، لتحصين عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تغيب العقول ، وتعريفهم بما يحيط بالوطن من تحديات ومخاطر.

مشيراً ، إلي أنه استكمالاً لمسيرة إنجازات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ، ورؤية مصر 2023 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد حققت الجامعة قفزات كبيرة في مجال التصنيف الدولي والبحث العلمي ، وفي التحول الرقمي، وإلي جانب دورها المجتمعي ، في مجال القوافل المتكاملة ومحو الأمية لأكثر من 140 ألف من مواطني المحافظة، وفي المجال الصحي بمستشفياتها الجامعية التخصصية.

ومن جانبه نقل اللواء وليد حامد الحماقي ، تحيات فريق أول القائد العام للقوات المسلحة، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بين جدران هذا الصرح العلمي الكبير، وبين أبنائه من الطلبة والطالبات ، الذي تعقد مصر عليهم آمالها الكبيرة لنهضتها وازدهارها بسواعدهم الفتية في مستقبلها الواعد.

ومؤكداً ، بأن القوات المسلحة لا تدخر جهداً ، في توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهم وتعزيزاً لقدراتكم؛ تنفيذا للإستراتيجية التي تنتهجها القيادة السياسية ، وتتبناها القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، لتنمية روح الولاء والإنتماء لجميع أطياف الشعب المصري ، ومشيداً ، بكل ما تم تقديمه خلال هذه الندوة ، من فقرات وعروض وأعمال فنية في حب وطننا الغالي مصر.

وشهدت الندوة إلقاء محاضرة عن الثقافة الرقمية للدكتورة آلاء فوزي، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدرس العلاقات العامة والإتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، تناولت خلالها التعريف بعلم الثقافة الرقمية ، وكيفية تشكيلها لوعي المستخدمين وإبداعاتهم ،بدون الإحتياج إلى المزيد من المعرفة، والتفكير المنطقي، وتطور القدرة علي فهم الرسائل الإعلامية والتفاعل معها في الحياة العملية والشخصية.

من خلال الهواتف المحمولة والمحتوى الإعلامي ع، لي مواقع السوشيال ميديا بمواقعه التي تستهدف عدم الإكتفاء منها، أو الذكاء الإصطناعي، بما يفقد المجتمع التواصل الإجتماعي، مؤكدةً ، علي أن المستخدمين لمواقع التواصل ، هم أغلي سلعة في عالمنا اليوم ويتم توجيههم في صناعة المستهلك ، ودراسة احتياجات الإنسان ورغباته ، وتجارة البيانات، وتغيير الثقافات للشعوب ، من خلال آليات الترتيب التراكمي للمعلومات والأفكار والثقافات.

وقدم خلال الندوة فقرات غنائية وموسيقية ، وعرض لكورال جامعة المنيا ، وفقرة فنية بلغة الإشارة، وعرض مسرحي ، أظهر إبداع وتميز الطلاب ولاقت تفاعلا كبير وتأثيراً في الحضور، كما تم على هامش الندوة افتتاح معرض الفنون التشكيلية ، ومجلات الحائط والإبتكارات العلمية لكليات الجامعة المتخصصة.

واختتمت الندوة ، بتكريم عدد من أسر الشهداء ، وذوي الهمم، وتبادل الدروع ، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.