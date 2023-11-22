محمود الحسين: الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتطوير السوشيال ميديا

قال خبير السوشيال ميديا محمود الحسين، إن تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي كان ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية تستخدم في تحليل كميات ضخمة من البيانات واستخلاص الأنماط والتوجهات منها.

وأضاف الحسين، أن هناك عدة طرق يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا، أبرزها تحسين تجربة المستخدم، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المستخدم وتفضيلاته لتوفير تجربة مخصصة ومحسّنة.

وتابع: "يمكن للخوارزميات الذكية تحليل التفاعلات والمراجعات والتعليقات المختلفة للمستخدمين واقتراح المحتوى المناسب والإعلانات المستهدفة وفقًا لاهتماماتهم الشخصية".

وأردف محمود الحسين: "يستخدم الذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم الآلي للكشف عن المحتوى المسيء أو غير الملائم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن للخوارزميات تحليل الصور والنصوص والفيديوهات لاكتشاف المحتوى الذي ينتهك سياسات المنصات وتقديم تقارير عنه أو حتى حجبه".

ونوه خبير السوشيال ميديا، بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تفضيلات المستخدم وتصنيف المحتوى وترتيبه وتصفيته وفقًا لذلك، حيث يمكن للمنصات استخدام الذكاء الاصطناعي لعرض المحتوى الأكثر اهتمامًا بالنسبة للمستخدمين، مما يؤدي إلى تجربة تصفّح أفضل وأكثر شخصية.