الريشة الطائرة يبحث خطة التطوير مع مندوب الاتحاد الدولي

اجتمع مسئولو الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، بالبحريني جعفر إبراهيم المسئول من الاتحاد الدولي للعبة على متابعة خطة تطوير الريشة الطائرة في مصر.

حضر الجلسة كل من: الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة والبحريني جعفر إبراهيم مسئول التدريب في الاتحاد الدولي أحمد رضا مسئول التطوير بالاتحاد الإفريقي وشهاب يحيى وكريم شديد عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري.

من المقرر، أن تمتد خطة التطوير لـ4 سنوات مقبلة ثم تقييم الأمر من قبل مسئولي الاتحاد الدولي للعبة.

تطرق الحديث بين الطرفين حول استضافة مصر لعدد كبير من البطولات والأحداث الدولية خلال الفترة المقبلة ويأتي على رأسها بطولتي مصر الدولية لذوي الهمم "بارا بادمنتون" والمحدد لها مطلع العام المقبل وبطولة إفريقيا للكبار والمزمع إقامتها فبراير من العام نفسه.

أكد جعفر إبراهيم أن مصر تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على الأصعدة كافة سواء النواحي الفنية والإنشائية واللوجيستية وتواجد كوادر بشرية جيدة تستطيع تطوير اللعبة بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.

كما حرص "إبراهيم" على الالتقاء بلاعبي المنتخبات المصرية "كبار - ناشئين - ذوي الهمم" والحديث معهم عن رؤيتهم لتطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.

من المقرر، أن يدون جعفر إبراهيم التفاصيل والملاحظات الخاصة كافة بخطة مصر لتطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة قبل إرسالها لمسئولي الاتحاد الدولي، لا سيما أنهم وضعوا مصر كمركز إقليمي لتطوير اللعبة في إفريقيا والمنطقة العربية.