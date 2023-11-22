الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحذر من تزايد العنف في الضفة الغربية

المدير التنفيذي لهيئة
المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأردنية سيما سام

قالت المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأردنية سيما سامي بحوث، إن كثير من النساء والأطفال في قطاع غزة استشهدوا خلال العمليات الأخيرة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن العنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية يتزايد، والمستوطنون يواصلون التعدي على الفلسطينيين.

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ودعت جميع المانحين إلى مواصلة دعم غزة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات للقطاع، مشددة على ضرورة استغلال الهدنة في غزة لتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار بالقطاع ورفع الحصار عنه.

وطالبت بتحقيق السلام العادل والشامل ووقف العنف والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال.

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