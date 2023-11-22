مؤتمر صحفي حاشد بروما لفلسطينيين فقدوا ذويهم في العدوان الإسرائيلي الدامي على غزة



غصت قاعة المؤتمرات في معهد ماريا سنتيسسيما بيمبا بالصحافيين الإيطاليين، العرب والأجانب الذين جائوا ليغطوا المؤتمر الصحي حيث حضر أقارب ضحايا في غزة الشهيدة .

و شهد حضور مجموعة من مواطني قطاع غزة ومن مناطق فلسطينية مختلفة ولاسيما الضفة الغربية التي تواجه اعتداءات يومية، نظم لهم مؤتمر صحفي حاشد لم تشهده روما منذ سنوات عديدة، حيث أُدلوا بشهادتهم حول الإبادة التي يمارسها العدوان الاسرائيلي ضد أهل غزة.

ومن بين المشاركين في المؤتمر الصحفي، حضر فلسطينيين ممن فقدوا ذويهم في قطاع غزة، الذي يرزح تحت وطأة عدوان هو الأعنف في التاريخ ضمن خطط إسرائيلية معلنة لتهجير سكانه أو إبادتهم بشكل كامل، أما بالقصف العنيف أو التجويع والحصار الخانق.