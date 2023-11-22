الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

فوزي بدوي: المصريون في السعودية مستعدون للانتخابات الرئاسية

منسق حملة مواطن بالسعودية
منسق حملة مواطن بالسعودية

 


قال فوزي بدوي المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية إن المصريين بالمملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية بالعالم حيث تتجاوز الثلاثة ملايين مصري على قلب رجل واحد داعمين للدولة المصرية ومؤسساتها والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف بدوي أن غرفة العمليات التي تم إقامتها بهدف التجهيز للعملية الانتخابية في المملكة تعمل على مدار الساعة وتتلقى كافة المعلومات التي يرصدها أعضاء حملة مواطن تلك المعلومات التي يتم تحليلها للوصول لأفضل صورة للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١ و ٢ و ٣ من ديسمبر المقبل. 


وأضاف بدوي غرفة عمليات تقوم بدورها بتوصيل كافة المعلومات للغرفة الرئيسية التي يديرها بصفة شخصية ومباشرة  المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر في الخارج نصر مطر.

وتوقع المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية بتحطيم الأرقام السابقة في عدد الناخبين نظرا للتجاوب غير المسبوق من أبناء الجالية في السعودية للدعوات التي تطلقها حملة مواطن لدعم مصر والتي تطالب أبناء الجالية بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للمرشحهم المرغوب فيه لتولي قيادة مصر .

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