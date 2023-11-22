أجلت محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهم "م.م.م" وشهرته حمو بيكا إلى جلسة 29 نوفمبر الجارى للحكم، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.

29 نوفمبر..الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية،حال تواجد السيارة رقم( س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل،وباسيقاف السيارة وبسؤال قائدها " م.م.م" وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا في طريق الحمام،وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

بالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة اودي برتقالي اللون وتم تغيير جوهري في لون السيارة الي اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة التسيير للسيارة وبعرضه علي النيابة، احضر رخصة التسيير للسيارة، وقرر أنه رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وان اللون الذهبي الموجود علي السيارة هو دعاية لإحدى الشركات والفاميه الموجود علي الزجاج هو لعدم رؤية الالتفاف حوله بالطريق العام من المعجبين، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه إحالة الدعوي مع إخلاء سبيله.

29 نوفمبر .. محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه

كما أجلت محكمة جنح عابدين، الأربعاء، محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به في السابق لجلسة 29 نوفمبر الجاري.

وتعود أحداث القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة واقعة سرقة مبلغ مالي 3.800.000 جنيه من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" ومقيم بعين شمس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أحالته للمحاكمة.