لأول مرة... طرح «مستحضر مصري» لدعم صحة العظام والمفاصل لدى السيدات

أعلنت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة المستحضرات الدوائية، عن طرح مستحضر "جينوفيل وومان"، وهو مستحضر موجه لدعم صحة العظام والمفاصل للسيدات، خصوصًا لدى السيدات من عمر 45 عامًا فأكثر بعد انقطاع فترات «الطمث» لديهن.

وأشاد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس الجمعية الطبية المصرية، بطرح المستحضر الجديد، مشيرًا إلى أنه المستحضر المصري الأول من نوعه الذي يطرح لخدمة السيدات في مصر، وأنه سيكون له مردود إيجابي على صحة وسلامة السيدات، خصوصًا من عمر 45 عامًا فأكثر في مجالات صحة العظام والغضاريف والمفاصل.

وأثنى رئيس الجمعية الطبية المصرية، خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق الدواء الجديد، بجهود توطين صناعة الأدوية في مصر خلال الفترة الماضية، للعمل على تعميق التصنيع المحلي، وتوفير احتياجات المرضى بجودة عالية، وبسعر مناسب.

وأكد الدكتور جمال حسني، أستاذ جراحة العظام والرئيس الأسبق لجمعية جراحة العظام المصرية، أن نسب انتشار إصابات السيدات بأمراض خشونة المفاصل، وهشاشة العظام، هي أكثر كثيرًا لدى المرأة، وأن مستحضر "جينوفيل وومان"، مُصمم بتركيبة أفضل ومناسبة أكثر لخدمة صحة المرأة المصرية، ومن ثم سيشكل إضافة لدى تلك الاستخدامات للسيدات.

وأضاف الرئيس الأسبق لجمعية جراحة العظام المصرية، خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق الدواء الجديد، أن الدواء الجديد مزود بـ" فيتامين د 3 وكالسيوم"، فضلاً عن مواد فعالة تدعم صحة المرأة في أكثر من مجال، خصوصًا صحة العظام والمفاصل، خصوصًا لدى السيدات كبار السن.

وأشار «حسني»، إلى أن الدواء الجديد يتميز بأنه «مكمل غذائي»، وأنه آمن للاستخدام للسيدات ممن يرغبن في استخدامه، وفقًا للسياسة الغذائية والعلاجية المناسبة لهن.

ووصف الدكتور هاني موافي، أستاذ جراحة العظام ورئيس جمعية جراحة العظام المصري، طرح "جينوفيل وومان"، بأنها فكرة ممتازة تتحقق لأول مرة في مصر، وأنه سيكون بمثابة إضافة فعالة لدعم صحة السيدات المصريات، خصوصًا من عمر 45 عامًا فأكثر منهن بعد انقطاع فترة الطمث.

وقال «موافي»، في المؤتمر، أن "جينوفيل وومان"، يضم مواد فعالة هامة لصحة المرأة مثل الكالسيوم، وفيتامين د 3، والكولاجين، مشيرًا إلى أن هذا الدواء سيعمل على حماية غضاريف المفاصل، ودعم صحتها، فضلاً عن تحسين عمل المفصل نفسه والحركة لدى السيدات، بالإضافة إلى الحماية والوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام.

فيما أكد الدكتور جورج ماهر، مدير عام بشركة إيفا فارما، حرص الشركة على توفير احتياجات المرضى بمختلف فئاتهم، مشيرًا إلى أن الدواء الجديد يعمل على منع تكسير الكولاجين في مفاصل السيدات، ويقلل من تورم المفاصل، ويعمل على تجديد الغضاريف، ويحمي من الإصابة من مرض خشونة المفاصل، ويقلل من تطوره حال الإصابة به، فضلاً عن دعم صحة المرأة بصفة عامة.

وأضاف د. جورج ماهر، أن "جينوفيل وومان"، يساعد على التئام العظام التالفة، مع تقليل آلام المفاصل حال معاناة المرضى منها، فضلاً عن دعم الحركة وممارسة الأنشطة اليومية للمرأة المصرية.