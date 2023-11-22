أنهى حياة صديقه وقطع جثمانه بـ"صاروخ كهربائى".. وقف محاكمة عامل بعابدين

أوقفت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة عامل، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما، لاتخاذ إجراءات الرد.

قتل صديقه وقطع جثته بـ"صاروخ كهربائى"..وقف محاكمة عامل بعابدين

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير ، أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده العثور على باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

ضبط طالبا يقود سيارة بلوحة مطموسة بداخلها سلاح في قبضة الأمن

وفي واقعة اخري ، نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشأن الإدعاء بقيام رجال الشرطة ، بمديرية أمن جنوب سيناء بالتعدى على أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته.

وأكدت الداخلية في بيان لها أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى ، وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور ، اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة الأرقام، وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة" وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دهب ، وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة ، وحملة رخصة تسيير "منتهية" ، وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض" ، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه ، تم اتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى وتولت النيابة العامة التحقيق.