الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مجموعة الباتروس للفنادق تنظم زيارة تعريفية لـ ٧٠ شركة سياحة من سوق أوزبكستان بمنتجع لاجونا فيستا بشرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 


 

صرح كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق والمنتجعات السياحية بأن منتجع الباتروس لاجونا فيستا بشرم الشيخ يستضيف زيارة لأكبر ٧٠ شركة سياحة من أوزبكستان بالتعاون مع شركة Selfie Travel Egypt  

وأكد أبو علي الاهتمام باستضافة أكبر ممثلي الشركات السياحية من كل أسواق السياحة العالمية حيث إن اوزبكستان من أهم الأسواق الناشئة المصدرة للسياحة لشرم مضيفا أن هذه الجولة التعريفية تجعل الشركات السياحية تتعرف عن قرب على المنتج السياحي المصري وتزيد من العلاقات الودية المميزة بين الشركات السياحية ومنتجعات جنوب سيناء مما يعود بالإيجاب على السياحة المصرية في السنوات القادمة

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الجريدة الورقية