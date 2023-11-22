ضبط طالب يقود سيارة بلوحة مطموسة وبداخلها سلاح في قبضة الأمن

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشأن الإدعاء بقيام رجال الشرطة ، بمديرية أمن جنوب سيناء بالتعدى على أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته.

ضبط طالبا يقود سيارة بلوحة مطموسة بداخلها سلاح في قبضة الأمن

وأكدت الداخلية في بيان لها أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى ، وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور ، اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة الأرقام، وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة" وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دهب ، وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة ، وحملة رخصة تسيير "منتهية" ، وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض" ، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه .

تم اتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 7 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى

كما تعرض 7 أشخاص للاصابة ، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا ، بحدوث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى ، علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم رفع حطام الحادث وتبين من خلال التحريات ان الحادث وراء اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

إصابة 5 اشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بمنشأة القناطر

كما تعرض 5 أشخاص للإصابة ، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطربمحافظة الجيزة ، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية بتلقي بلاغا ، بوقوع حادث انقلاب سيارة " ميكروباص " أعلى الطريق فى منشأة القناطر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلابها، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.