تفاصيل فعاليات أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 24

يرفع مهرجان أيام قرطاج المسرحية خلال دورته الـ 24 شعار " 40 سنة بالمسرح نحيا "، حيث يحتفي المسرح الوطنى التونسى بمرور أربعين سنة على تأسيسه، ويفتتح أيام قرطاج دورته الجديدة يوم 2 ديسمبر وتستمر حتي 10 من نفس الشهر.

وجاء البوستر الخاص بالدورة الجديدة باللون الأسود تضامنا مع الأحداث الحالية في قطاع عزة وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من وحشية واللاإنسانية، وكتب علي الأفيش 40 سنة مسرح.

وتعقد إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الدكتور الفنان معز مرابط مؤتمرا صحفيا غدا الخميس الموافق 23 من نوفمبر؛ لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من عمر المهرجان ، وخلال هذا المؤتمر سيعلن المدير العام للمهرجان الفنان الدكتور معز المرابط عن تفاصيل الدورة والفرق المشاركة وعدد العروض، وسيكشف عن أسماء المكرمين وشعار الدورة الجديدة بالإضافة للإعلان عن كل ملفات وأقسام المهرجان في دورته الجديدة التى يتولى رئاستها للمرة الأولى.

وأعلنت منذ فترة وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي بإدارة الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية للدكتور معز مرابط، وبهذا التكليف تعود تظاهرة أيام قرطاج المسرحية لأحضان المسرح الوطني، حيث اقترن تنظيمها منذ إطلاقها بهذه المؤسسة منذ تأسيسها سنة 1983 إلى سنة 2009، وبعد 2011 أصبح يُعهد تنظيم هذه التظاهرة إلى هيئة مستقلة عن مؤسسة المسرح الوطني.