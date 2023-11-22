الدولار يستقر والين يتأرجح مع تقييم المتعاملين لتوقعات الفائدة الأميركية

استقر الدولار قليلا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لكنه ظل غير بعيد عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات بعدما لم يشر بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى شيء يذكر لاستبعاد توقعات بأن دورة رفع الفائدة انتهت.

الدولار

وكشف بيان اجتماع المركزي الأميركي أن البنك سيمضي "بحذر" وأن "كافة الأطراف خلصت إلى أن من الملائم الإبقاء على" الوضع الراهن لسعر الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.12% إلى 103.65، مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وتراجع المؤشر بنحو 3% في نوفمبر ويتجه صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته 1.0908 مقابل الدولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف أغسطس آب إلى 1.09655 أمس الثلاثاء.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.2558 دولار لامسه مساء.

وانخفض الين الياباني 0.16% إلى 148.65 مقابل الدولار مع قرب بدء المعاملات الأوروبية، بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 147.155 مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

وصعد الين اثنين بالمئة مقابل الدولار في نوفمبر لكنه ما زال متراجعا 12% منذ بداية العام.

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى مصر :

الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، 22 نوفمبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.