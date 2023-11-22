تحرص الأمهات على تحضير أصناف مختلف من السلطات المفيدة لصحة ابنائها لذا تضيف بعض أنواع الفاكهه عليها بأستمرار.

وتأتي الأفوكادو في مقدمة الفواكه التي تضاف الي أنواع مختلفه من السلطات لمذاقها الطيب وفوائدها المتعدده من أبرزها انها سهل الهضم، ينشط الكبد، ويساعد على تصريف الفضلات من الأمعاء، ويقضي على الغازات. يعتبر الأفوكادو غذاء شبه كامل، يساعد على ترميم الخلايا، وينصح بتناوله أثناء فترة النقاهة من الأمراض.

كما انها تساهم في تهدئة الأعصاب، وفي التخلص من التوتر.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالحمص والخضار بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- الأفوكادو : 2 حبة (ناضج ومقشر ومنزوع البذور ومقطع شرائح)

- طماطم : 2 حبة (ناضجة ومقطعة شرائح)

- الزيتون : ربع كوب (منزوع البذور ومفروم خشن)

- حمص : كوب (معلّب ومصفى ومغسول ومصفى مرة أخرى)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم خشن)

- الخل : ربع كوب

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مدخن)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة (مطحون وطازج)

- رقائق تورتيلا : 60 غراماً (رقائق تورتيلا الذرة الزرقاء)

طريقة التحضير

في وعاء كبير قومي بتحريك الأفوكادو مع الطماطم، والزيتون، والحمص، والبقدونس، والخل، وزيت الزيتون، والكمون، والفلفل الأحمر، والملح، والفلفل الأسود برفق.

فتتي فوق الخليط تورتيلا الذرة وقدمي السلطة فوراً.