حزب الله ينتقم لمقتل صحفيين بإطلاق صواريخ مكثفة على الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع "بياض بليدا" وثكنة يفتاح الإسرائيليين ‏و"حققنا فيهما إصابات مباشرة"، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية"، وكان أعلن حزب الله، مساء الثلاثاء، عن استهداف دبابة إسرائيلية قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، ما أسفر عن تدمير الدبابة.

قال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا ‏الساعة ‌‎04:05‏ من عصر يوم الثلاثاء، دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا ‏بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

أضاف الحزب أنه تمت مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في مستوطنة أفيفيم، اليوم الثلاثاء، بالصواريخ، مما أدى إلى سقوط عدد من عناصر الاحتلال بين قتيل وجريح، وأشار الحزب إلى أن الهجوم جاء ردًا على قيام الاحتلال باستهداف الصحفيين في قناة الميادين.

استشهاد صحفيين:

استشهدت مراسلة الميادين فرح عمر، والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهما، أمس الثلاثاء، في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

نعت قناة الميادين الزميلين اللذين ارتقيا بقصف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان.

ظهرت المراسلة الشهيدة فرح عمر، في رسالتها الأخيرة ضمن تغطية مباشرة قبل نحو ساعة من الآن على شاشة الميادين، متحدثةً عن آخر التطورات في الجنوب.

قال غسان بن جدو، مالك القناة: “إن قصف إسرائيل لطاقم القناة كان عن تعمد، ناعيًا الصحفيين اللذين اعتبرهما من أنشط الموظفين في القناة”.