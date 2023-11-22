توصيات وكيل صحة الشرقية خلال زيارته لمستشفى ديرب نجم المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، موجهاً بدراسة مقترح توسعة غرفة التصنيف لزيادة عدد الأسرة بها إلى ٤ أسرة، وقام بمراجعة خطوط السير بغرفة الغرز لزيادة عدد الأسرة بها إلى إثنان، لاستيعاب أكبر عدد من الحالات المترددة على الاستقبال، وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما اطمأن على انتظام العمل بوحدة التصلب المتعدد الجديدة MS بالمستشفى، وتوافر العلاج اللازم للمرضى، متفقداً أماكن تحضير وإعطاء العلاج بها، وقام بمناظرة سجلات التردد على الوحدة التي تقدم الخدمة والعلاج اللازم لعدد ٤٧ مريض حتى الآن، ووجه وكيل الوزارة مسئول السجلات بالوحدة بعمل ملف طبي إلكتروني للمرضى، مدون به كافة البيانات والتاريخ المرضى لكل مريض.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وقام بالمرور على وحدة العناية المركزة للأطفال، والتي تسع لعدد ١٦ سرير وبها ١٠ مرضى، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية واستكمال العروض والفحوصات اللازمة للأطفال.

وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير الوجبات الغذائية الجافة والمطهية لمرضى الكلى وفقاً لرغباتهم، كما تفقد وحدة التعقيم، وتم التأكد من توافر كميات احتياطية من الآلات والأدوات المعقمة تكفي لمدة ثلاثة أيام عمل، والتأكد من تنفيذ تعليماته السابقة بمساواة جزء من أرضية التعقيم بها ميول، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة لبعض الكراسي المتحركة بالمستشفى.

كما تفقد مسعود قسم العمليات الجراحية، وقام بمناظرة لستة العمليات، مشيراً إلى تجهيز قوافل جراحية في حالة الاحتياج، كما تم المرور على مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، وحرص على التأكد من جودة المواد الغذائية من الخضر والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم، وسلامة تخزينها.

وفي نهاية الزيارة ناقش مع إدارة المستشفى، في حضور مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، خطة العمل بالمستشفى، موجهاً بضرورة تطوير أداء الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية، وإجراء العمليات ذات المستوى الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.