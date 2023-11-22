تعد وجبة رز الصيادية بالجمبري من أشهر أكلات المطبخ العربي الشرقي لمذاقها الشهي ومكوناتها المفيدة لصحة الجسم.

ويسهل تحضير رز الصيادية بمكونات بسيطة متواجدة في المنزل بشكل جديد ومختلف فهو من أفضل المأكولات البحرية لاحتوائه الجمبري الغني بالفوائد أبرزها الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

ويرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

واليوم حضري رز الصيادية بالجمبري بجانب أنواع السلطات المختلفة وتمتعي بالطعم المذهل والشهي.

المقادير

- الجمبري : نصف كيلو (مقشر)

- الأرز : 2 كوب

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- الكمون : حسب الرغبة (ناعم)

- ملح : حسب الرغبة

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- ماء ساخن : حسب الحاجة

طريقة التحضير

ضعي الزيت في قدر على النار وشوحي البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبياً.

أضيفي الملح، والكمون، والجمبري فوق البصل.

أضيفي الأرز وقلبي جيداً ثم أضيفي الماء.

اتركيه على النار حتى يقل الماء ثم قومي بنقله على نار هادئة حتى ينضج.

اسكبي الصيادية في طبق التقديم وزيني بالبقدونس المفروم.