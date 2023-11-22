الشحات: الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجري في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة

أكد المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، مما يوفر النزاهة والشفافية الكاملة، موضحا أنه من الواجب على الجميع التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات الرئاسية القادمة يتم إجراؤها في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن كل لجنة انتخابية سيتواجد بها قاضٍ على كل صندوق اقتراع، وتواجد مندوب عن كل مرشح داخل كل لجنة، ووجود متابعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، وتغطيات واسعة من وسائل الإعلام الغربية.

ودعا نائب رئيس مجلس الدولة إلى تحويل أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال شهر ديسمبر إلى عُرس ديمقراطي كبير ورسالة للمصريين إلى كل العالم.

ولفت الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن مجمع إعلام الزقازيق التابع لقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى عقد أكثر من 22 فاعلية ثقافية منذ الاول من أكتوبر الماضي، مستهدفا الشباب في المقام الأول، لأنهم يمثلون الفئة الأكبر من الشعب المصري.