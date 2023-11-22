مانشستر يونايتد يستعيد لوك شو قبل مواجهة إيفرتون

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد اللاعب لوك شو الظهير الأيسر للشياطين الحمر، بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها وغياب طويل.

مانشستر يونايتد يستعيد لوك شو قبل لقاء إيفرتون

شارك اللاعب لوك شو في المران الجماعي لمانشستر يونايتد اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي كانت مع بداية الموسم الحالي، ويستعد الآن لمواجهة إيفرتون ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر.

بسبب غياب لوك شو حدث فراغ كبير في الجهة اليسري بعد إصابة مالاسيا الذي سبقه، حتى أصبح الفريق مضطرًا للتعاقد مع الإسباني سيرخيو ريجلون على سبيل الإعارة من توتنهام.

مباراة مانشستر يونايتد المقبلة ستكون أمام فريق إيفرتون المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد جوديسون بارك، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.