شوربة الطماطم بالحمص على الطريقة الإيطالية

تفضل الأمهات تحضير أكثر من صنف على مائدة الطعام لتسعد أفراد بتقديم وجبة غذائية متكاملة.

وتعد شوربة الطماطم بالحمص من أفضل أنواع الشوربات المفيدة لصحة ابنائها.

ومن المطبخ الإيطالي نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الطماطم بالحمص بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : سن (مهروس)

- طماطم : 3 حبات (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- حمص : نصف كوب (مسلوق)

- روزماري : عود (طازج)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- مرق دجاج : 3 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الأعشاب الإيطالية : ربع ملعقة صغيرة (مجففة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

أضيفي الثوم، والأعشاب المجففة، وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي معجون الطماطم ثم الطماطم المقطعة والحمص.

تبلي بالملح والفلفل، ثم أضيفي المرق، وغطي القدر واتركيه على نار خفيفة لمدة 45 دقيقة.

اسكبي الشوربة في أطباق ووزعي الروزماري وجبن البارميزان وقدميها ساخنة.