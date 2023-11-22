رجب محمد وكيلًا لكلية الحقوق بجامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراَ؛ بتعيين الدكتور رجب محمد السيد أحمد الأستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، وكيلاَ لكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات .

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور رجب محمد السيد، باستمرار العمل بكفاءة وفعالية؛ للنهوض بمستوى العملية التعليمية بالكلية، واتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها أن تسهم في توفير كافة الخدمات المقدمة للطلاب فى إطار بيئة العمل المؤسسي، والتأكيد على استقرار العملية التعليمية، وتطبيق معايير الجودة؛ والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، لتحسين مستوى الأداء فى إنجاز الخطط، والنهوض بالمستوى التعليمي، تنفيذاً للخطة الاستراتيجة للجامعة

يأتي هذا القرار في إطار سعي جامعة أسيوط المستمر لتحسين جودة التعليم وتطوير بيئة التعلم. حيث يعد الأستاذ رجب محمد السيد أحمد من الكفاءات العلمية المميزة في مجال القانون العام، ولديه خبرة عملية وأبحاث مشهودة بالجودة والتميز. من المتوقع أن يسهم تعيينه كوكيلًا للكلية بشكل كبير في تحقيق رؤية الجامعة في تطوير العملية التعليمية وتطوير قدرات الطلاب.

من جانبه، أعرب الدكتور رجب محمد السيد عن امتنانه وسعادته بهذه الثقة التي وضعها فيه الدكتور أحمد المنشاوي، وأكد على التزامه بتحقيق رؤية الجامعة وتطوير الكلية. وأشار إلى أنه سيعمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية.