تعليم الفيوم تنظم ندوات الوعي السياحي بمدرستي عثمان بن عفان وحمادة طنطاوي بسنورس

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

اقيمت الندوات تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وتم تنفيذ الندوات بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بإدارة سنورس التعليمية ، بحضور كرستينا سمير صبحي ووندوة بمدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات، بإدارة سنورس التعليمية، بحضور كارولين مراد .

مسابقة المسرح

ومن جهه اخرى شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( إدارة التربية الخاصة) في مسابقة المسرح لمدارس التربية الخاصة على مستوى شمال ووسط صعيد مصر ، والتى أقيمت بمحافظة المنيا. وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فازت مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم، بالمركز الأول على مستوى بطولة المسرح (العروض الإستعراضية) على مستوى محافظات شمال ووسط الصعيد.

كما فازت مدرسة التربية الفكرية بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى بطولة المسرح (العروض الإستعراضية) على مستوى محافظات شمال ووسط الصعيد.

هنأت "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين فى المسابقة، على تحقيق مراكز متقدمة ومُشرفة لمحافظة الفيوم على مستوى شمال الصعيد، و بما حققه طلاب ذوي الهمم وإصرارهم على مواصلة النجاح والتفوق ، وتحدى كافة الصعوبات التى تواجههم، حتى أصبح طلاب التربية الخاصة بالفيوم ، أبطال فى عدد من المسابقات على مستوى الجمهورية.

كما قدمت الدكتورة أماني قرني ، الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية ، وإدارة التربية الخاصة، والدكتورة ياسمين مدير إدارة التربية الخاصة وفريق العمل بالمديرية ، ومدرسة التربية الفكرية والأمل للصم بنات ومشرفي المسرح .

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