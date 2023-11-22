تمويل 8 آلاف مشروع صغير في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية أكتوبر الماضي تم تمويل عدد 8658 مشروع من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

أورد المحافظ ، أن إجمالي التمويل مبلغ 223 مليون و19 ألف و473 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 360 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 83 مليون و240 ألف و868 جنيه ، وفرت 1016 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة ، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8298 مشروعا بتمويل قدره 139 مليون و778 ألاف و605 جنيه، وفرت 10012فرصة عمل.

ونوه المحافظ، إلي أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين .