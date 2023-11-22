"التنمية المستدامة وقضايا البيئة المعاصرة" ندوة بيئية بـ"خدمة اجتماعية أسيوط"

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط ، اليوم الأربعاء معرضاً بيئياً للمنتجات الخضراء واليدوية، وندوة توعوية حول" التنمية المستدامة وقضايا البيئة "، وذلك ضمن فاعليات المنتدى البيئي الثانى (الحلم الأخضر )، بإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعودى حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية

وقال الدكتور أحمد المنشاوى إن استراتيجية جامعة أسيوط تركز على البعد البيئي، وتشجيع الأنشطة التثقيفية والندوات التوعوية ، والبحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة؛ ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية، وتعزيز القيم الإنسانية والشعور بالمسؤولية لدى الطلاب.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم، حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب؛ لمواكبة التطور العلمي والريادي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع محلياً وإقليمياً، والحفاظ على حق الأجيال القادمة، في ضوء استراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى اهتمام الجامعة بالربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي والخدمي؛ من خلال إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية، المتعلقة بالمواطنة، والمخاطر البيئية المرتبطة بالمناخ، وتصحيح المفاهيم البيئية السائدة لدى الشباب، وتعديل المعتقدات والافكار البيئية الخاطئة.

وأشار الدكتور سعودى حسن، إلى دور المواطنة البيئية فى إنشاء مواطنين على وعى تام بالقضايا البيئية، وأهم تحدياتها، والمشاركة الفاعلة والمسئولة تجاه قضايا البيئة، فضلاً عن تغيير سلوكيات المجتمع ونشر الوعي البيئى، موضحاً أن كلية الخدمة الإجتماعية تسخر كافة إمكانياتها العلمية والبحثية؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع والبيئة، وذلك لتحقيق الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر 2030.