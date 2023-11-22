تعليم الفيوم يحصد مركز أول وثاني في مسابقة المسرح لذوي الهمم على مستوى شمال الصعيد

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( إدارة التربية الخاصة) في مسابقة المسرح لمدارس التربية الخاصة على مستوى شمال ووسط صعيد مصر ، والتى أقيمت بمحافظة المنيا. وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فازت مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم، بالمركز الأول على مستوى بطولة المسرح (العروض الإستعراضية) على مستوى محافظات شمال ووسط الصعيد.

كما فازت مدرسة التربية الفكرية بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى بطولة المسرح (العروض الإستعراضية) على مستوى محافظات شمال ووسط الصعيد.

هنأت "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين فى المسابقة، على تحقيق مراكز متقدمة ومُشرفة لمحافظة الفيوم على مستوى شمال الصعيد، و بما حققه طلاب ذوي الهمم وإصرارهم على مواصلة النجاح والتفوق ، وتحدى كافة الصعوبات التى تواجههم، حتى أصبح طلاب التربية الخاصة بالفيوم ، أبطال فى عدد من المسابقات على مستوى الجمهورية.

كما قدمت الدكتورة أماني قرني ، الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية ، وإدارة التربية الخاصة، والدكتورة ياسمين مدير إدارة التربية الخاصة وفريق العمل بالمديرية ، ومدرسة التربية الفكرية والأمل للصم بنات ومشرفي المسرح .

الطلاب فى مرفق المياه

ومن جهه اخرى استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عدد من طلاب كلية التمريض بالفيوم وعدد من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية (مدرسة الراهبات - مدرسة الشهيد محمد زارع - دفنو الرسمية للغات- - مدرسة الصداقه الفرنسية -مدرسة حسن ادريس - مدرسة الشهيد يحى زكي - قحافة الصباحية الابتدائية وعائشة حسانين الاعداديه) بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من المأخذ مروراً بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع وذلك ضمن برنامج نشر ورفع الوعي المائي للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية.

اشار " النجار" أن الهدف من تلك الزيارات رفع الوعي المائي لدى الطلاب بجميع مراحلهم التعليم والفئات العمرية ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه.

واضاف أن تلك الزيارات تأتي في ضوء بروتوكولات التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم وجامعة الفيوم مثمناً دور الجهات الشريكة في رفع ونشر الوعي المائي, مؤكداً أهمية اصطفاف وتكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مشروعات البنية التحتية لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

2

3