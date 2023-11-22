الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في المنتدى الخامس للحوار الاجتماعي

الدكتور عيسى اسكندر
الدكتور عيسى اسكندر

شارك عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا في المنتدى الخامس للحوار الاجتماعي في مدينة مارسيليا الفرنسية.

مشاكل كثيرة يعانى منها المهاجرين

وخلال مداخلته بالمنتدى، أشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة يعانى منها المهاجرين ويجب تنظيم الهجرة الشرعية الى دول شمال المتوسط والعمل سويا علي محاربة الهجرة الغير شرعية وذلك من خلال العمل علي القيام بتنفيذ مشروعات تخص تأهيل عمالة مدربة يحتاجها سوق العمل الأوروبي .

مهن يحتاجها سوق العمل الإيطالي
وقد قدم رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا مبادرتة التى يقوم بتنفيذها بشراكة مع اتحاد العمال الايطالي ويل UIL والتى تخصص حصة للعمالة المصرية فى مهن يحتاجها سوق العمل الايطالي ومن ضمن الشروط التي يجب علي العامل الالتزام بها هى ان يشارك فى دورات لغة ايطالية تعادل ١٠٠ ساعة وعدد ١٠ ساعات ثقافة ايطالية وسوف يشارك العامل الراغب في السفر الي ايطاليا ايضا بدورة تاهيل مهنى تتراوح مدتها من ثلاث شهور الي ستة اشهر طبقا لنوع المهنة التى سيمارسها فى ايطاليا .

 

 مبادرة اتحاد العمال المصريين في إيطاليا 

 


وقد حازت مبادرة اتحاد العمال المصريين في ايطاليا اهتمام الحاضرين وتمنوا ان تستمر وان تطبق في دول اوربية اخرى.

 

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